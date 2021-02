La ingeniera de la Nasa es actualmente directora de vuelo de la misión Marte 2020, que este 18 de febrero posó sobre la superficie marciana al Perseverance, el vehículo robot explorador más avanzado jamás enviado por el hombre a explorar otros mundos, señala la BBC.

Pero llegar a esa posición no fue nada fácil para Trujillo, nacida en Cali y que ahora, a sus 41 años, puede respirar tranquila con lo que ha logrado hasta ahora.

Trujillo estudió en la Universidad de Maryland, lo que sentó las bases para que en la actualidad sea un miembro importante del equipo que diseñó y examinó el brazo robótico y dos instrumentos del explorador de la agencia espacial estadounidense, llamados Pixl y Sherloc, señala CNN en una entrevista.

A la pregunta de su llegada tan joven a un país extranjero, Trujillo le contó a CNN: “Lo veo como un sueño que nunca iba a pasar, pero de alguna forma pasa. Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 17 años. No sabía inglés y terminé buscando la forma de cómo aprender el idioma, poderme pagar la universidad y eventualmente estudiar algo que estaba relacionado con las personas que yo veía que trabajaban en la Nasa”.

Y agrega: “Trabajé con un programa para hacer llevar cargamento a la Estación Espacial, después Curiosity y ahora Marte 2020 y a veces ni me lo creo cuando me pongo a pensar que no tenía nada y no sabía ni el idioma”.