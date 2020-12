El cohete destruido era un modelo conocido como Starship de casi 50 metros de largo que idealmente también transportará hasta 100 toneladas de carga al espacio.

La nave, sin tripulación, despegó de la base que SpaceX tiene en Boca Chica (Texas) y ascendió unos 12 kilómetros impulsada por tres motores tipo Raptor antes de regresar al punto de partida, donde debía aterrizar.

Sin embargo, al tocar tierra la nave explotó creando una bola gran bola de fuego.

Pero la compañía se mostró optimista y una transmisión en vivo del lanzamiento mostró el mensaje en pantalla “PRUEBA IMPRESIONANTE. ¡FELICIDADES AL EQUIPO STARSHIP!”.

“¡Marte, aquí vamos!”, escribió Elon Musk, fundador de SpaceX y jefe de Tesla, en su cuenta de la red Twitter minutos después del ensayo, explicando que una velocidad de aterrizaje demasiado rápida fue la culpable del accidente.

Relató las partes exitosas del corto viaje del cohete al final de la tarde: el despegue, el cambio de posición en vuelo y su trayectoria de aterrizaje precisa (antes de la explosión final).

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020