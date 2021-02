Diana Trujillo es el nombre de la colombiana que hace parte de un equipo que busca quedar en los libros de historia con esta gran misión. En una entrevista con CNN, la caleña comentó que llegó a Estados Unidos sin una estabilidad fija, sola y sin saber inglés.

A los 17 años, la colombiana se la jugó por seguir su sueño: “Quería estudiar algo relacionado con las personas que yo veía trabajar en la Nasa”, señaló en el medio.

El Perseverance cuenta con características de última tecnología y ya tiene un horario programado para entrar en la atmósfera de Marte.

La colombiana de la Nasa también indicó en dicha entrevista que el conflicto colombiano fue otra de las razones por la que quiso cambiar de órbita; la violencia la llevó a pensar en qué otros lugares podía encontrar tranquilidad:

“Cuando vivía en Colombia en los 80, donde había mucha violencia, miraba al espacio y al cielo, y era algo que te daba paz, independientemente de donde estabas. Tú te acuestas en el piso, miras las estrellas y el firmamento de estrellas. Es simplemente espectacular y pasivo, y tú no ves las estrellas golpeándose una con la otra. Así que siempre me pregunté: ‘¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que pueden coexistir juntas las estrellas, los planetas y no tener un caos?’. Y de ahí empezó para mí [lo de la ingeniería espacial]”.