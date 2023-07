Desde que tenemos en órbita el poderoso telescopio espacial James Webb, la NASA poco a poco nos ha ido revelando avances e imágenes que son sencillamente alucinantes y es que, con la tecnología de dicho telescopio, podemos tener imágenes de gran resolución y detalle; como la última que se ha revelado de Saturno.

Saturno es el sexto planeta más cercano al sol y perteneciente al sistema solar, es también uno de los planetas más grandes y es conocido por ser el que tiene los aros en su eje exterior. Fue durante el pasado fin de semana que el telescopio pudo tomar una fotografía en infrarrojo, esta se llega a apreciar sin tanto brillo, pero se debe a la presencia de metano en la atmosfera, esto absorbe la luz del sol, sin embargo, aun así la fotografía nos deba apreciar con buen lujo de detalle al astro.

Wake up, babe. @NASAWebb dropped a new infrared image of Saturn.

On June 25, the space telescope detected the planet’s faint moons and looked at its icy rings. Methane gas in Saturn’s atmosphere absorbs light, so it appears darker here. https://t.co/sRZTFrey38 pic.twitter.com/5Fs5TV8sw4

— NASA (@NASA) June 30, 2023