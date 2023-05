Una mujer y un afroamericano, integrantes de la misión Artemis II, viajarán por primera vez alrededor de la Luna en 2024, informó la Nasa, que dio a conocer los nombres de los cuatro miembros de la tripulación.

Son tres astronautas de la Nasa, Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto, afroamericano) y Christina Koch, que han pasado tiempo en la Estación Espacial Internacional (ISS), además de Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien realizará su primer vuelo al espacio.

Aunque Artemis II no alunizará, con esta misión se retoman los viajes a la Luna después de medio siglo, como parte de un ambicioso proyecto para establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar en el mediano plazo y, finalmente, lanzar un viaje a Marte.

The @NASAArtemis II astronauts visit Washington, @BlueOrigin is selected to develop the landing system that will take astronauts to and from the surface of the Moon on #Artemis V, and @NASARoman takes shape.

— NASA (@NASA) May 20, 2023