Quienes habitan el Golfo de México y el estado de Florida, en Estados Unidos, vivieron días de terror con el impacto del huracán Milton, que dejó imágenes apocalípticas de su paso destructor.

Pese a que informaciones oficiales dan cuenta de un saldo de 16 muertos por la tormenta, entre ellos los dueños de un perro que fue rescatado con vida debajo de los escombros de una casa, la ‘influencer’ Sandra Orozco, con más de 16.000 seguidores en redes sociales, desató una gran controversia con una frase que dejó indignados a muchos.

La joven, de manera ligera, salió en sus redes a afirmar que los habitantes de Mérida, Yucatán (México) “inventan los huracanes para no trabajar”.

“Se me hace que lo inventan para no trabajar, que los niños no vayan a la escuela y estar en sus casas tirados haciendo nada”, expresó la creadora de contenido.