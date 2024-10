Son imágenes y grabaciones que circulan en redes y varios medios, en ellas se evidencian los estragos del huracán Milton en Florida y otras partes de Estados Unidos.

Pese a que el ciclón se ha debilitado, aún es muy peligroso y recorre este jueves La Florida, dejando a más de 2.8 millones de hogares sin electricidad y provocando inundaciones, dos semanas después del paso devastador del huracán Helene.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó hacia las 20H30 del miércoles (00H30 GMT) que Milton tocó tierra “cerca de Siesta Key en el condado de Sarasota”.

Durante la noche se registraron vientos extremos de hasta 165 km/h, según datos del NHC, que alertó de riesgos de inundaciones.

Más de 2.8 millones de hogares se quedaron sin electricidad, según el portal especializado poweroutage.us.

Degradado a categoría 3 (de 5), la potencia del huracán disminuyó el jueves por la mañana, pasando a categoría 1, según el NHC. El presidente estadounidense,Joe Biden, había anticipado el miércoles que Milton podría ser “la peor tormenta en Florida en un siglo”.

Acompañada de “vientos extremos” y de fuertes lluvias, la megatormenta provocó a su llegada inundaciones “repentinas”, precisó el informe del NHC.

❗️🌀🇺🇲 – A security camera captured the moment an apparent tornado passed through a home in Fort Myers, Florida.

Category 4 Hurricane Milton is approaching the west coast of Florida and is expected to hit the Tampa Bay region on Wednesday night.

More than 300 miles of… pic.twitter.com/TwnTv6OtPH

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 9, 2024