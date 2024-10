El huracán Milton tocó tierra y las autoridades le hacen seguimiento al arribo de este ciclón. El Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center – NHC) emitió una importante advertencia en su último reporte y detalló sobre los posibles estragos que podría provocar el fenómeno natural.

830pm EDT Oct 9th: Doppler radar data indicates that the eye of #Hurricane #Milton has made landfall near Siesta Key in Sarasota County on the west coast of Florida.

Max sustained winds at landfall are estimated at 120 mph.

Landfall TCU: https://t.co/YUc7mT6LuJ pic.twitter.com/fEODy4AvHJ

