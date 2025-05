Frank Cuesta, ampliamente conocido por su labor como defensor de los animales y por programas televisivos como ‘Frank de la Jungla’, está en el ojo del huracán de las redes sociales por las duras confesiones que hizo. Este martes, a través de un comunicado en vídeo publicado en su canal de YouTube, el español sorprendió a sus seguidores revelando aspectos ocultos y falsedades sobre su vida personal, profesional y los proyectos con los que ganó fama internacional.

Frank Cuesta divulgó que, contrario a lo que mantuvo durante años, nunca fue veterinario ni herpetólogo, pese a haber sido presentado así tanto en prensa como en televisión. En su mensaje, explicó que su entrenamiento en manejo de animales no alcanzaba el nivel profesional y solo correspondía a un conocimiento aficionado, aunque algo avanzado.

(Vea también: Joven lloró por tener que trabajar de 9 a 5 y fue despedida de inmediato: “Es loco”)

“No soy veterinario ni herpetólogo, y los animales del Santuario no han sido rescatados sino comprados. He sido un personaje. Ha sido todo parte de un ‘show’ que poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego”, dijo en su video.