Las últimas semanas han estado llenas de incidentes en vuelos que recorren todo el sueldo estadounidenses. Hace algunos días, un avión que se dirigía hacia Orlando, Florida, tuvo que aterrizar de emergencia por el incendio de una batería en un compartimiento de la aeronave.

También, los pasajeros de un vuelo entre Jacksonville y Washington D.C pasaron un susto, cuando una mujer perdió el control ante la negativa de la tripulación para darle más alcohol e intentó entrar a la cabina del piloto a la fuerza.

Ahora, el turno fue para un hombre que durante la fase de despegue de una aeronave de la compañía Delta Air Lines fue detenido, luego de abrir una de las puertas del avión y armar un tobogán de la salida de emergencia.

Hello former colleagues! I was on this plane! https://t.co/4JlkVTQTxC pic.twitter.com/7f5ZWixNnH

— Gillian Sheldon (@gilliansheldon) March 25, 2023