Los aviones suelen ser un espacio seguro para los viajeros, pues se ha declarado como uno de los transportes con más medidas de control en el mundo.

Lo que sí se puede salir de control es cuando los pasajeros pierden la cabeza, como le pasó a una mujer en un aeropuerto de Florida, quien golpeó a una asistente lanzándole una pantalla.

Otra pasajera en un vuelo en Estados Unidos se pasó de copas y armó un lío en el aire porque no le servían alcohol, situación que provocó el aterrizaje obligado de un avión de American Airlines.

Tiffany Miles, de 36 años, abordó un vuelo que cubría la ruta entre Jacksonville y Washington D. C. tuvo un momento de molestia porque no le servían más alcohol. El ataque de furia provocó el aterrizaje del avión, según informó el aeropuerto de Raleigh-Durham:

La reportera Lauren Dawn Johnson, de la cadena ABC, publicó un trino en el que reveló la cara de la mujer implicada:

UNRULY PASSENGER: 36YO Tiffany Miles of Washington, DC is in custody in Raleigh tonight after an altercation on an @AmericanAir flight.

Passengers helped flight crews to restrain Miles until the flight landed at @RDUAirport. @JoshChapinABC11 live at 11 with details. pic.twitter.com/nbn9cDVcQn

— Lauren Dawn Johnson (@LaurenDawn_TV) February 23, 2023