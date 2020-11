Padilla Hernández, que tenía 28 años, grabó el video antes de que lo entubaran y a pesar de su situación, tenía fe de que iba a sobrevivir. Su mensaje, que sería el último que grabaría, se viralizó rápidamente en diferentes redes sociales.

En el video, el enfermero les explicó a sus familiares el procedimiento que le iba a practicar y que estaba seguro que en un días iba a volver.

“Bueno, pues llegó la hora de la verdad, voy a ser sometido a intubación endotraquial. Quiero, que pase lo que pase, cuál sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy… voy a volver. No es un adiós, estoy seguro de que voy a volver en unos días nomás que me recupere y vamos a seguir adelante”, se le escucha decir a Padilla Hernández en el video viral.