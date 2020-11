Undone hizo la denuncia el pasado 29 de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 50.000 seguidores, y dijo que había sido su “peor pesadilla”.

La modelo detalló que alquiló un apartamento en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos) a través de la plataforma Airbnb y que cuando se disponía a descansar tras un día largo de trabajo se dio cuenta de que el supuesto cargador en realidad era una cámara oculta.

En una foto y un video que compartió, que suman más de 120.000 ‘me gusta’, se ve que a simple vista es un cargador de celular con entrada de USB. Sin embargo, por detrás, donde están las patas de la corriente, hay una ranura para una tarjeta de memoria SD, que se encarga de guardar las imágenes.

Alexandra Undone contó en Instagram que se quejó ante la policía, pero allí le respondieron que el caso estaba en una “zona gris” y que no sabían si el dueño del alojamiento había cometido algún delito, sobre todo porque el aparato estaba en un área común.

“No importaba que posiblemente me viera desnuda. Era su casa, y si estoy desnuda en las ‘áreas comunes’, es cosa mía”, se quejó la modelo y agregó:

“Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar cuánto peor podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjanse porque estos sistemas no lo harán”.