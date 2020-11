De acuerdo con el diario La Vanguardia, el miércoles 4 de noviembre (#4noviembre) miles de estudiantes varones se pusieron de acuerdo para ir a sus colegios en falda, luego de que otro estudiante fuera castigado por llevar puesta una en clase.

La idea de este naciente movimiento es luchar contra los estereotipos, como adjudicarle género a prenda de ropa, denunciar el machismo y el acoso escolar, explica el mismo medio.

Todo comenzó porque se viralizó en TikTok un video donde un joven, identificado como Mikel, se quejó porque un profesor lo sacó de clase y lo llevó al psicólogo porque vestía una falda, explica el rotativo español.

La intención de Mikel era demostrar su apoyo al feminismo, luego de que vio que en otros países varios jóvenes lo habían hecho de esa manera. Sin embargo, se encontró con una conducta machista por parte del profesor y el psicólogo, que le preguntó en varias oportunidades si se sentía identificado por el género femenino, detalla La Vanguardia.

“Me apetecía ir a clase con una falda, ya está, no hay más… No me pongo ningún género, y si me tengo que poner, soy un tío”, se le escucha decir al joven en el video de TikTok y agregó que se puso la falda porque quiso. En su reflexión, Mikel contó que ese día fue castigado, a diferencia de sus compañeros que también fueron con esa prenda a clase.