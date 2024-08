Las redes sociales son útiles para compartir información sobre todo tipo de situaciones y las experiencias de muchos pueden servir para que otros actúen con prevención. Este es el objetivo de Annie Eileen, una mamá que se volvió viral por contar la dura experiencia que tuvo que vivir con su hija, que pasó todo el día en la piscina.

La usuaria de TikTok decidió compartir las razones por las que su hija terminó en UCI luego de que tuvo un pequeño incidente en la piscina, que no pensó que fuera a ser grave.

“Ella saltó al agua y fueron solo dos segundos. Ella inhaló un poco de agua y salió tosiendo, pero pensé que estábamos bien”, contó. Sin embargo, lo que vino después, al volver a casa, en medio de la noche, la asustó.

“Ella subió a mi cama a las 11:00 p. m.. Estaba caliente y me dijo ‘no me siento bien'”, situación por la que decidió llamar al doctor, que le dijo que estaba bien. Sus amigos también le dijeron que se veía bien el panorama, pero su instinto le decía que algo no marchaba en orden. Recordó que leyó sobre el “ahogamiento seco” en redes sociales y decidió acudir al hospital.

“Cuando llegué al hospital, me dijeron: ‘Si no la hubieras traído aquí, te habrías despertado con una hija fallecida a tu lado'”.

Su hija terminó trasladada en helicóptero a un hospital de mayor complejidad e internada en UCI durante una semana. “No fue hasta el último día que mostró una mejoría. Fue terriblemente aterrador. Todo el mundo debería conocer los riesgos de estar en el agua”, agregó.

¿Qué es el ahogamiento en seco?

A pesar de que este término está desaconsejado, el ahogamiento en seco es cuando se inhala agua por la nariz o por la boca, lo cual provoca que las cuerdas vocales se cierren a causa de un espasmo, impidiendo que el aire pase a los pulmones, según señala el Sistema de Salud Baptista.

Lo mencionado por la mujer en el video viral probablemente fue ahogamiento secundario o tardío, que consiste en la acumulación de agua en los pulmones, que irrita el revestimiento y causa edema o inflamación, y puede ocurrir hasta 48 horas después del incidente en el agua. Sin embargo, este también es un término desaconsejado por los médicos, ya que todo se reduce al concepto de “ahogamiento”, según asegura la entidad mencionada.

Para prevenirlo siga estas recomendaciones:

Asegúrese de saber nadar y enseñar a los familiares que no sepan.

y enseñar a los familiares que no sepan. Use un chaleco salvavidas para mayor seguridad.

para mayor seguridad. Preste atención a los niños dentro del agua, pues si detecta que inhalaron agua, puede actuar oportunamente.

Adquiera conocimientos básicos en primeros auxilios.

¿Cuánto tiempo puede estar un niño en piscina?

En bebés de menos de 12 meses no es recomendable que estén más de 10 minutos en la piscina, según el portal especializado Beelom. Adicionalmente, para niños y adultos, la recomendación general es no pasar más de 2 horas en el agua, según Scott Payne Custom Pools.

