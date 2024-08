Mucho se habla de que la gente en la capital suele ser un poco fría y creída, al menos eso dicen en otras regiones del país. Una ‘influenciadora’ chilena parece desvirtuar esas opiniones con un video en el que sorprendió (hasta a los mismos bogotanos) con sus halagos.

Colombia se ha convertido en uno de los principales puntos turísticos en el mundo y, de hecho, Bogotá superó en número de visitantes a ciudades como Medellín y Cartagena, hecho que ha impulsado su imagen a nivel internacional, pese a los evidentes problemas de seguridad que afronta.

En ese sentido, una creadora de contenido chilena identificada como Eva, que lleva unos días paseando por la capital, comentó mediante un video que se hizo viral que quedó impactada con el gran cariño con que la han recibido los ciudadanos.

“La verdad es que estoy muy impactada, con la amabilidad y la forma de ser tan cariñosa de los colombianos. Mi amiga ya me había dicho como eran pero no pensé que fuera a ser tan así, o será que solo me topo con gente bacana”, expresó Eva.

La joven les contó a sus seguidores que una amiga suya ya le había hablado maravillas de la ciudad, pero que esta es la primera vez que la tratan bien en su visita a otro país.

Eva no evitó comparar Colombia con Chile y aunque quiere mucho a su nación, no se ve tanto cariño entre las personas: “Los chilenos no somos así, uno entra a una tienda en Chile, y te dicen si va a comprar si o no. Pero eso acá no pasa, son demasiados amables, tan simpáticos, aquí como que no se ve gente amargada. Es como si todos amaran su vida y sus trabajos, en mi país todos son amargados”.

La ‘tiktoker’ austral dice que no quiere retornar a su país, pues en Colombia se siente querida y con ganas de continuar disfrutando de la alegría de la gente: “Yo no quiero volver a Chile a ser tratada normal, a ver caras de gente amargada, en cambio aquí te tratan como una diosa, y no es que te hablen de mi amor, cosita, preciosa no, esos son los paisas y yo estoy en Bogotá, pero es el trato, la forma de ser la mirada, es la buena onda”.

