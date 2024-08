Viajar está en los planes de muchos como uno de los medios para alcanzar la felicidad. Cambiar de continente, conocer otras culturas y comer en diferentes partes del mundo es objetivo para muchos, que ahorran gran parte de sus vidas para esto. Una viajera recurrente contó, enojada, lo que le sucedió en uno destino bastante apetecido y su video de hizo viral.

Las propinas en Mykonos enojaron a turista y se volvió viral

Se trata de Christina Ford, una escritora canadiense que vive en Londres, pero que viaja constantemente por varios países en el mundo. Tiene su cuenta personal de TikTok en la que comparte experiencias de vida y en una de las más recientes no le fue muy bien, por lo que decidió compartirla y se hizo viral.

Y es que ella contó que nunca volverá a Mykonos, la popular isla de Grecia a la que muchos sueñan con ir. Dice que nunca había visto tal experiencia como la que tuvo con las propinas en ese destino y se mostró enojada por lo ocurrido.

Dice que pagó cerca de 777 dólares por su estancia de tres noches en un hotel y que aun así decidieron pedirle la propina como un requisito obligatorio de la cuenta.

“En todos mis años de viaje, nunca había visto algo como esto. También creo que si fuera griega y no canadiense, a menudo confundida con estadounidense, no me habrían preguntado. Mykonos, estás aprovechándote de tus visitantes”, dijo.

Pero además contó una mala experiencia para recomendar a personas que viajan solas que no vayan a Mykonos. Dice que en un restaurante se le negó una mesa para uno solo, cuando estaba casi vacío. Agregó que recibió un trato injusto y que le exigieron consumo mínimo de 100 dólares en otro lugar, según dice, por la desesperación de ganar dinero.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Mykonos?

Según la plataforma Airalo, el mejor momento para visitar las islas en Grecia es en primavera, que va de abril a junio o en otoño, que va de septiembre a octubre.

¿Cuántos días se necesitan para conocer Mykonos?

El blog especializado Mindful Travel by Sara señala que la idea es estar entre 3 y 5 días para visitar el destino con calma y disfrutar adecuadamente de las playas que tiene por ofrecer.

