Bien reza el adagio popular “no confíe ni en su sombra” y eso parece aplicarse también para un joven centroamericano que, al parecer, resultó estafado por su propio padre.

En una publicación que recorre las plataformas, el hombre comentó (pollo en mano) la triste historia que le habría ocurrido. Según su relato, le comunicó a su progenitor el deseo de regresar a su país, mientras él le contestaba con evasivas para persuadirlo de que no lo hiciera.

Un inmigrante centroamericano, residente en 🇺🇸 por 5 años, tenía la intención de regresar a su país después de comprar un terreno y enviar dinero a sus padres para que lo guardaran. Pero al comunicarles su deseo de volver, se encontró con una sorprendente “revelación”. pic.twitter.com/um9hnOfLA4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 27, 2024

El supuesto fraude se consumó, según el migrante, después de que él estuviera viviendo en territorio estadounidense por 5 años. En ese tiempo, el joven les habría enviado dinero a sus padres para que se lo guardaran. De hecho, el hombre afirmó que había comprado un lote en su país de origen.

“Decidí confiar en mi papá y en mi mamá, para que tuvieran todo mi dinero en mi país. Voy a decirle que me devuelvo y, ahora en la mañana que los llamé, yo les dije que este era mi último año acá en Estados Unidos”, inició diciendo el joven en su video.

Posteriormente, el centroamericano señaló que su papá le preguntó “por qué” retornaba, a lo que el migrante le contestó que ya había “hecho todo lo que tenía que hacer” y con el terreno comprado y el dinero que ellos le había guardado era suficiente para iniciar una nueva vida.

Su sorpresa fue mayúscula cuando su padre le dijo: “No te vayas, acá vas a aguantar hambre”. Al indagar sobre las razones del consejo y teniendo en cuenta que le “tenían todo su dinero” de los últimos 5 años, el padre le expresó que había dilapidado esos ahorros: “Yo no te tengo nada, hijo. Lo que tienes ahí es el terreno que compraste, pero de dinero no te tengo nada, todo me lo he gastado con tu madre”.

Aunque no se ha establecido si la lamentable historia viral del joven es real, muchos internautas han dejado sus comentarios en los que critican el proceder de los padres y hasta regañan al migrante por haber confiado en ellos:

“A los que se vengan a vivir a EE. UU, no le presten ni le manden dinero a guardar a las familias, “en esta época y con las facilidades tecnológicas, ¿por qué no abren una cuenta y guardan su plata ellos mismos?”, moraleja: nunca, pero NUNCA le manden dinero a su familia” expresaron algunas personas en redes.

