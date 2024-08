Ahora que las redes sociales se convirtieron en el espacio ideal para que muchas personas expresen sus sentimientos y se dediquen a calificar sus experiencias en diferentes restaurantes, cafés y establecimientos, es muy común encontrar todo tipo de historias que les ocurren.

Tiempo después de que dos ‘influenciadores’ fueran a uno de los restaurantes del chef Jorge Rausch y criticaran su comida, que les costó 460.000 pesos, otro par de creadores de contenido se la jugaron por contar cómo les fue probando por primera vez los productos de la marca estadounidense.

El usuario de TikTok identificado como @albraithmoreno y un amigo suyo llegaron hasta la sucursal de Starbucks, ubicada en el edifcio CityU, en el centro de la capital. Al arribar al sitio comentaron que “estaba re-gomelo eso” y se sorprendieron porque al lado del café había un local de Ara.

“Nos da pena entrar. Hay mucho gomelo y no me gusta la gente gomela a mí. Por la pinta de Esteve, se nota que es del sur, menciono uno de los jóvenes ingresando al establecimiento”.

Adentro, uno de los ‘influenciadores’ afirmo que “esperaba más”, en cuanto al precio de los alimentos ofrecidos, pero posteriormente quedó sorprendido cuando su amigo le dijo que eran “$ 20.000 por un café y una tortica”, precio que les pareció “fuerte”.

Eso sí, a los jóvenes les disgustó que no les marcaran su vaso resaltando características físicas como antes lo hacía la marca, medida que adoptó hace poco la empresa: “Falló ahí que no me hayan escrito nada, yo solo pagué $ 20.000 para que me escribieron aquí que tenía ojos lindos”.

Finalmente, los dos se sentaron a degustar el café y, aunque a ambos les gustó mucho su sabor, coincidieron en que “para que cueste $ 14.500… tampoco”. Su mayor decepción fue cuando probaron un pastel napolitano que compararon con un pan de 500 relleno y recalentado.

Uno de los creadores de contenido afirmó que, pese a que se sentían goleados con el precio, sí volvería a tomar café en una tienda de Starbucks, aunque sigue pensando que “un pan de 500 caliente, sabe más rico” .

