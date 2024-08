Nubia Ojeda, en una entrevista con un medio local de Cúcuta, compartió que su hijo, José Velásquez, sufrió un accidente el pasado lunes 15 de julio, en el cual fue atropellado. Como resultado, ha quedado con graves secuelas: ha perdido el habla y debe ser alimentado por medio de una sonda.

En el mismo video, Ojeda denunció que quien atropelló a su hijo huyó sin prestarle los primeros auxilios ni responder por los hechos y señaló al padre de la ‘influenciadora’ ‘la Tremenda’.

“La verdad queremos que el señor que hizo los hechos del accidente de mi hijo se presente, lo que hizo fue huir y dejar a mi hijo como un animalito botado, se voló, entró al condominio de ‘Prados del Este’ y la verdad es que ya tenemos los videos, y necesitamos que aparezca para que responda por lo que hizo”, expresó.

Luego, la mujer dijo: “Según la camioneta al parecer, con placas y todo es del señor Alejandro. Entonces señor Alejandro necesitamos que se haga presente, él es un influencer muy conocido en Cúcuta, fueron hechos con su camioneta, pudo ser él o su hijo […]. Necesitamos pañales, que venga y mire a mi hijo”.

Días después, el papá de la ‘influenciadora’, se expresó ante ese hecho de acusación:

“Vi el en vivo en la tarde de anoche, la señora misma dice ahí: ‘Yo quiero que don Alejandro se presente’. Y obviamente eso es lo primero que voy a hacer apenas llegue a la ciudad de Cúcuta, estoy en Bogotá porque tengo unos compromisos […]. Estoy haciendo lo posible por irme el viernes y hablar con la señora a ver qué situación se presentó y aclarar las cosas”.

El creador de contenido Alejandro Montañez, junto a su abogado Jorge Muñoz, ha publicado un mensaje en sus redes sociales desde la ciudad de Cúcuta, en el que aclara la situación y denuncia que están dañando su imagen.

“Por indicaciones de mi abogado no he salido a hablar a los medios porque me han juzgado y hasta sentenciado”, inicia el video el ‘influenciador’.

Por su parte, el abogado de Montañez dijo lo siguiente: “Desde el mismo momento que vimos el video en redes sociales acusando a don Alejandro de un accidente de tránsito, nos colocamos en comunicación y efectivamente le dije que tratara de no hablar el tema en redes sociales hasta que yo llegara a la ciudad de Cúcuta”.

El abogado Muñoz y Montañez se pusieron en contacto con la mujer para establecer los pasos a seguir en esa acusación.

“Hicimos las investigaciones pertinentes y llegamos a determinar que no había una denuncia penal en contra de mi cliente. Así que procedimos a presentar una solicitud para que se iniciara una investigación preliminar sobre los hechos por los cuales denuncian a don Alejandro”.

Muñoz también informó que presentarán pruebas que refutan la implicación del creador de contenido y su hijo, ‘El Tigre’ Montañez, en el incidente, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades correspondientes en el caso.

