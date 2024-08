La Policía Nacional de España capturó en Valencia a un hombre de 28 años que tenía en vigor cinco reclamaciones judiciales, dos de ellas para ingresar a la cárcel. Todo ocurrió minutos después de que el criminal se jactara en un vivo que transmitió por redes de que esa misma tarde debía presentarse en un centro penitenciario y no iba a acudir.

El sujeto hizo su directo sentado en un banco de la vía pública del barrio de Fuensanta.

La transmisión en redes empezó desde las cuatro de la tarde en una red social y a la pregunta de una usuaria de si iba ingresar a prisión, él respondió: “Tendría que haber entrado hoy. A las ocho de la tarde, ahí lo tengo en el calendario”.

Cuando respondió a si iba para la cárcel afirmó: “Eso dicen, pero no creo, y con este calor, menos. (Allá) no hay aire acondicionado, no hay nada“.