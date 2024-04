Por: El Colombiano

Este viernes, el jefe de Estado Gustavo Petro anunció que fue “capturado en España, en la provincia de Valencia, el señor Diego Marín, al que se le decía ‘el Pitufo’. Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir, que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país”.

Calificada por el Gobierno como “la mayor operación en la historia de Colombia contra el contrabando”, se trata de uno de los contrabandistas más buscados de Colombia y el mundo. Junto a alias ‘Bendecido’, tenían en control en los puertos de Buenaventura y Cartagena.

“(La captura) en favor de la industria nacional, sobre todo de confecciones, le solicitaría al señor Marín que diga toda la verdad, que confiese todas sus relaciones políticas de funcionarios del Estado, que pueda la verdad florecer en este proceso penal que la Fiscalía iniciará”, señaló el presidente Petro.

Según el presidente Petro, el contrabando en Colombia es la otra cara del narcotráfico: “La manera como la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través, fundamentalmente, del contrabando. Entra por puertos, casi que con sello oficial”.

La captura se produjo en un trabajo conjunto entre la Policía colombiana, Interpol, Policía de España y la Guardia Civil Española.

El mandatario agregó que tenían ubicado a ‘Pitufo’, pero no habían podido capturarlo en Valencia, España. Por eso, hasta el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, habría ayudado para dar con la captura: “pude hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba, y gracias a esa colaboración, hoy se ha producido su captura, será enviado a Colombia. Las autoridades competentes, la Fiscalía en este caso, tendrán la oportunidad de descubrir uno de los peores hechos criminales del país”, agregó el mandatario colombiano.

