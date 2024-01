A Hilda Rodelo le cuesta asimilar que su hijo Mateo de Jesús Avendaño Rodelo, de apenas 17 años de edad, perdió la vida mientras se bañaba con unos amigos en una playa de Puerto Colombia, Atlántico, el pasado miércoles 24 de enero.

Cuando ocurrió la emergencia se pusieron al frente salvavidas, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, Defensa Civil, el escuadrón de Policía de Rescate y pescadores, quienes buscaron hasta la noche del miércoles y reanudaron la búsqueda en la mañana de este jueves, encontrando el cuerpo sin vida del adolescente.

Momentos antes del hecho trágico, Mateo se encontraba en su vivienda en el barrio Paraíso de Barranquilla, desde donde salió con varios amigos. Así lo contó su madre: “Estaba compartiendo con unos amigos en casa, de un momento al otro salieron a la peluquería, estuvieron allí un rato, volvió, almorzó y se acostó, sus dos compañeritos con los que estaba, una niña y su amiguito José Pozo se habían quedado en la peluquería, cuando terminaron el servicio ahí volvieron a casa a buscarlo, pero él se había ido a hacer la siesta”.

Pese a que estaba durmiendo, el joven se levantó tras ser solicitado por sus amigos: “Como que lo llamaron por celular, él se levantó, yo estaba sentada en el sofá, le pregunté que para donde iba, no me dijo nada, pensé que estaba en la puerta de la casa porque siempre se sentaba allá abajo, yo vivo arriba en un segundo piso, le escuché la voz hasta cierto tiempo, después no lo escuché nada y pensé que se habían ido para la casa de Pozo, porque siempre se reunían allá a jugar Nintendo, jugar Play, y no me contestó, no me dijo nada, no sentí angustia ni nada porque estaba entre amigos, niños de la Pastoral Juvenil”.