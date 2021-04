La joven se llama Scarlett Aldrich y cuando tenía 20 años empezó a trabajar en la cárcel HMP Full Sutton, cerca de la ciudad de York, donde se enamoró de uno de los reos, publica el diario Metro.

Su novio, identificado como Jones, está en prisión por el delito de robo a mano armada. Según los registros judiciales, citados por el mismo medio, en agosto de 2019 fue la primera vez que se vio a Aldrich hablando con el preso.

Luego, comenzaron su relación amorosa y hablaban hasta 2 horas seguidas en el taller de la cárcel. Tanto creció el amor de Scarlett por Jones, que a escondidas le entregó un teléfono celular y una Sim para que pudieran hablar cuando ella no estaba de turno, detalla el rotativo británico.

Aldrich, hija de 2 agentes de policía, negó ante las autoridades que tuviera una relación sentimental con Jones, pero luego de una revisión de la celda del preso, encontraron cartas de amor escritas por ella y una foto en la que se veía que se había tatuado el número de la celda en una de sus piernas.

Por el descubrimiento, la joven de 22 años no tuvo más opción que aceptar que era novia de Jones y admitió el cargo por mala conducta en un cargo público, así como por contrabandear un teléfono móvil y una tarjeta Sim dentro de una cárcel, informa el diario británico.

El juez John Thackray QC declaró que sus acciones habían “puesto en peligro la seguridad de la cárcel”, y recordó que la mujer desarrolló una relación cercana con un recluso a pesar de haber recibido capacitación sobre “los peligros obvios” de hacerlo, por lo que la condenó a 10 meses de prisión.

'Flirty' prison officer, 22, jailed after bosses find secret tattoo of lover lag's cell number on her leg https://t.co/m5T9YDDj6X

— The Sun (@TheSun_NI) April 14, 2021