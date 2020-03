View this post on Instagram

el coronavirus champeta urbana para prevenir usa tu tapa boca y lavate bien las manos es vejda..!! el Quessep soy yo…@reyderochaomr @tropicartagena @rsk_tropicana @kelvinmedinadj @faridleonardo @tropicanabarranquilla @tropicanabogota @cindypaortiz @jacoboquessep @fredylongb @piratapiano @soycamie @jmvillalobos26 @manuellozanopineda @caracoltv @noticiascaracol @noticiasrcn @canalcnccartagena @canaluno @vickydavilaperiodista @juliosanchezcristo @josequessepoficial @jafet_quessep_music