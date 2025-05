En 2022, Daniela Gaviria Valero se convirtió en tendencia nacional luego de que su imagen como agente de tránsito en Pereira diera la vuelta a las redes sociales. Su uniforme pasaba desapercibido frente a los comentarios y halagos que recibía por su apariencia, y pronto fue conocida como ‘La agente de tránsito más hermosa de Colombia’. Sin embargo, tras ese breve pero intenso momento de fama, su presencia digital desapareció, causando todo tipo de especulaciones.

Hoy, Daniela ha vuelto a mostrarse al público, no como una figura viral, sino como una mujer resiliente que ha enfrentado una de las pruebas más duras de su vida: el diagnóstico de esclerodermia, una enfermedad autoinmune y huérfana que afecta la piel y puede comprometer órganos internos.

La afección no solo impactó su salud, sino también su apariencia física. Daniela perdió el cabello, su piel cambió notablemente y comenzó a experimentar síntomas visibles. No obstante, en lugar de ocultarse, decidió mostrarse tal como es. Compartió su historia en redes sociales con honestidad, buscando generar conciencia sobre las enfermedades raras y visibilizar a quienes luchan en silencio.

Recientemente, Daniela ha sorprendido a sus seguidores al reaparecer en Instagram con una imagen renovada: luce su cabello corto, una figura saludable y una actitud mucho más fuerte. A pesar del proceso que ha vivido, su belleza no se ha apagado. Al contrario, ha demostrado que la belleza real también radica en la valentía de afrontar la vida sin filtros. Actualmente se encuentra fuera del hospital y ha retomado su vida con el foco en su recuperación emocional y el reencuentro con su familia y amigos cercanos.

En medio de su proceso, una polémica teoría se viralizó en redes: un clarividente aseguró haber encontrado un supuesto entierro de brujería con una fotografía de Daniela en el Cementerio San Camilo, en Pereira.

Aunque no existe ninguna evidencia científica que vincule su enfermedad con estos actos esotéricos, el video despertó múltiples reacciones entre creyentes y escépticos. Daniela, por su parte, ha optado por no alimentar la controversia y ha centrado su energía en su salud y bienestar.

Q’hubo habló directamente con Daniela, quien respondió que no creía en eso:

“La verdad no lo sé, la gente es mala y aunque no tengo problemas con nadie, quiero creer que lo sucedido es mentira y que solo quieren llamar la atención… No le voy a dar poder a lo malo porque creo que eso, de alguna manera, mueve energías que no debería mover. Desde el inicio dejé todo en manos de Dios y así seguiré, porque gracias a Él hasta ahora me siento bendecida. Tengo el control de lo que siento y, de la mano de Dios, me siento maravillosamente bien. Sí creo en la maldad, pero no quiero creer en la intención con la que están pasando todas estas cosas”, dijo la joven al mencionado medio.