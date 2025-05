En 2022, Daniela Gaviria Valero saltó a la fama nacional tras convertirse en una sensación viral. Su uniforme de agente de tránsito en Pereira pasaba desapercibido frente a los cientos de elogios que recibía por su belleza.

Videos y fotografías suyas se difundieron rápidamente en redes sociales, y no faltaron entrevistas ni titulares que la bautizaron como ‘La agente de tránsito más hermosa de Colombia’.

Sin embargo, tras ese pico de popularidad, su presencia en redes sociales desapareció casi por completo. Lo que muchos pensaron que era un retiro voluntario o cambio de rumbo, en realidad tenía un trasfondo mucho más delicado. Daniela empezó a experimentar síntomas físicos sin explicación clara, hasta que recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: esclerodermia, una enfermedad huérfana que afecta la piel y puede comprometer órganos internos.

La enfermedad trajo consigo efectos notorios. Daniela perdió el cabello, su piel se manchó, y su apariencia física cambió drásticamente. Pero en lugar de esconderse, decidió enfrentar su situación con valentía. Publicó fotos, compartió su historia y comenzó a hablar abiertamente sobre su diagnóstico, con el objetivo de generar conciencia sobre enfermedades raras que aún no tienen cura ni tratamiento definitivo.

Recientemente, el nombre de Daniela volvió a circular en redes sociales, pero esta vez por una razón insólita y polémica. Un clarividente que recorría el Cementerio San Camilo, en Pereira, buscando señales paranormales para su canal ‘Colombia Oscura’, afirmó haber encontrado un “entierro de brujería” relacionado con la joven.

En un video que se ha viralizado, el vidente desentierra una fotografía de Daniela junto a objetos extraños, entre ellos un muñeco quemado. Según su interpretación, este tipo de ritual estaría vinculado directamente con la enfermedad que hoy padece la exagente. La grabación desató una ola de comentarios: desde quienes creen firmemente en la conexión espiritual, hasta quienes califican el hallazgo como una simple coincidencia sin fundamentos reales.

Aunque no existe evidencia científica que relacione la esclerodermia con actos esotéricos, lo cierto es que el caso ha capturado la atención del público por su combinación de elementos: fama repentina, una enfermedad poco común, y ahora, un supuesto acto de brujería.

Al conocer lo que estaba sucediendo, Q’hubo habló directamente con Daniela, quien respondió que no creía en eso:

“La verdad no lo sé, la gente es mala y aunque no tengo problemas con nadie, quiero creer que lo sucedido es mentira y que solo quieren llamar la atención… No le voy a dar poder a lo malo porque creo que eso, de alguna manera, mueve energías que no debería mover. Desde el inicio dejé todo en manos de Dios y así seguiré, porque gracias a Él hasta ahora me siento bendecida. Tengo el control de lo que siento y, de la mano de Dios, me siento maravillosamente bien. Sí creo en la maldad, pero no quiero creer en la intención con la que están pasando todas estas cosas”, dijo la joven al mencionado medio.