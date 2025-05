Fidelia Vásquez Nuño, una mujer de 96 años de edad, que enfrenta dificultades de movilidad, debió presentarse personalmente y en camilla en una sucursal del banco BBVA en la ciudad de Oaxaca (México) para poder actualizar sus datos biométricos y así acceder al cobro de su pensión, la cual se encontraba suspendida desde hace seis meses por inconsistencias en su registro de identidad.

El momento en el que la adulta mayor fue trasladada en camilla a la sucursal ubicada en la Colonia Reforma quedó registrado en un video que fue difundido por distintos medios.

(Vea también: Mujer víctima de robo de celular no aguantó más y explotó: “El cuarto en menos de un año”)

La adulta mayor estuvo acompañada por su hijo, Gilberto Ayala, quien relató que desde medio año atrás la institución bancaria había retenido el pago de la pensión, exigiendo múltiples requisitos para la comprobación de la identidad de su madre, a pesar de haber presentado todos los documentos necesarios, así como la representación de su apoderado legal.

🛑 Banco en Oaxaca obliga a mujer de 96 años de edad a presentarse en camilla para poder cobrar su pensión 📹 Cortesía https://t.co/Fa3t64wkhl pic.twitter.com/YQTjgjiVQT — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) May 14, 2025

Gilberto Ayala explicó que el banco argumentó que el sistema biométrico no reconocía el rostro de su madre y que, hasta que no fuera trasladada físicamente para la validación ante un ejecutivo, no se reanudaría el pago de la pensión emitida.

Según Ayala, el proceso ha resultado muy complicado e incluso denomina su experiencia como “un calvario”, ya que cumplieron con todos los documentos requeridos, pero seguían recibiendo trabas administrativas adicionales.

Por su parte, Ernestina Ayala, hija de la afectada, consideró que este procedimiento fue un agravio y un acto inhumano. Denunció que incluso después de trasladar a su madre en una ambulancia y en camilla, el banco continuó generando obstáculos.

Además, mencionó que fueron enviados de oficina en oficina sin una respuesta clara sobre el motivo de la retención del pago. Inicialmente se les informó que la identidad de la abuela no coincidía en el sistema, y después se sostuvo que los rasgos faciales de Fidelia, por su avanzada edad, no coincidían con los registrados años antes en la base de datos biométrica de la institución.

Lee También

Tal y como detalló el portal El Universal de Oxaca, los familiares han decidido presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca y la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, con el objetivo de que se investigue el caso y se garantice el derecho de Fidelia Vásquez al acceso a su pensión, así como un trato digno, especialmente considerando su condición de salud y edad avanzada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.