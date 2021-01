Por supuesto, a la hora de elegir una ‘app’, es fundamental conocer cuál es la más descargada en el entorno porque, a pesar de que alguien se incline más por una, pero esta no es tan usada por su amigos o familiares, es posible que utilice la que no es de su gusto.

En eso WhatsApp le lleva una ventaja enorme a Telegram. Por ejemplo, en febrero de 2020 WhatsApp registró 2.000 millones de usuarios activos mientras que, actualmente, Telegram apenas se está acercando a los 500 millones, así lo ratificó su fundador ruso, Pável Dúrov.

Sin embargo, la nueva actualización de WhatsApp ha generado mucha polémica entre los usuarios en redes sociales. Esto ha despertado la preocupación de muchas personas debido a que no comparten los términos de privacidad de la aplicación que es propiedad de Facebook.

Las dos tienen herramientas muy similares. Entre las principales se encuentran que ambas poseen versiones móviles y de ordenadores, grupos de mensajes, llamadas de voz o videollamadas; claro está que una gasta más datos que la otra. No obstante, tal vez la mayor diferencia es que la ‘app’ del ruso tiene la posibilidad de abrirse en dispositivos distintos.

Este año implica muchos restos para ambas plataformas. Las dos ya han anunciado varios cambios que han sorprendido a muchas personas en el mundo.

Además de las posibles actualizaciones que se esperan en WhatsApp, como el modo vacaciones, hay tres modificaciones que son las más inquietantes. La primera es la posibilidad abrir la ‘app’ en diferentes celulares, esto le quitaría un poco de valor a la copia de seguridad.

Los otros dos están por el lado de la versión beta para WhatsApp Web y los cambios en la política de privacidad, siendo esta la más importante, ya que los datos ahora serán compartidos con Facebook.

De otra manera, Telegram, como ya se mencionó previamente, se acerca a los 500 millones de usuarios activos. Gracias a este importante paso, Pável Dúrov empezará a generar ingresos con funciones premium y publicidad para soportar los costos de la plataforma.

Aquí está la publicación del ruso en su cuenta de Twitter:

Today I outlined the monetization strategy of Telegram. It will allow us to remain independent and stay true to our values for decades to come – https://t.co/58h4PXxman

— Pavel Durov (@durov) December 23, 2020