La última actualización de WhatsApp no ha dejado contento a muchos. Esto ha generado que algunas personas busquen otras alternativas. Por supuesto, la popularidad que ha construido la aplicación, que hace parte de la compañía Facebook, hace que la mayoría se incline más por ella. En febrero del año pasado esta consiguió 2.000 millones de usuarios activos.

Al este debate se ha sumado un personaje de peso: Elon Musk, quien es recientemente el hombre más rico del mundo, superando al dueño de Amazon, Jeff Bezos. El fundador de la firma aeroespacial SpaceX ha dado su opinión con una frase corta y sencilla sobre qué aplicación de mensajería instantánea recomienda.

Para sorpresa de varios, el también presidente de la fabricante de vehículos eléctricos de alta gama, Tesla, no eligió al famoso rival de WhatsApp, Telegram. El millonario optó por aconsejar Signal, una ‘app’ cuyo enfoque está por el lado de la privacidad.

Aquí está la publicación de Musk, que se encuentra en su cuenta de Twitter:

Cada una de estas aplicaciones tiene un punto en particular que la hace más fuerte frente a los otros. Claro está que unas pesan más sobre otras en esta interminable discusión sobre cuál es la mejor opción.

WhatsApp y Signal son muy diferentes en cuanto a la privacidad y, por el lado de Telegram, sus funciones alternas y su progresivo crecimiento despiertan un poco de curiosidad.

Su mayor ventaja es que es la aplicación más descargada. Posiblemente, las personas opten por usar la ‘app’ que utilicen sus amigos, familiares o compañeros de trabajo, así no les guste los términos y condiciones.

A pesar de las novedosas herramientas como, videollamadas de hasta ocho personas, o sus nuevas funciones para el 2021, el anuncio de que la compañía utilizará los datos de cada usuario para compartirlos con Facebook marcó un paso importante para que la gente empiece a buscar otras opciones. Desde ahora hasta el ocho de febrero, todos recibirían un mensaje en el que deben aceptar los nuevos cambios.

Telegram tiene varias funciones que son atractivas. Por ejemplo, esta aplicación puede ser utilizada en varios dispositivos distintos, algo que no tiene WhatsApp. También, posee una herramienta que consiste en la autodestrucción de los mensajes después de un tiempo determinado.

Ahora bien, además de las opciones básicas como enviar archivos multimedia o hacer llamadas de audio y video, la aplicación de Pável Dúrov comenzará a aplicar funciones Premium y de publicidad con el argumento de que se necesitan más ingresos para soportar el aumento del tráfico en sus servidores.

Aquí está la publicación del ruso en Twitter, quien además dejó en claro que esto no afectara el funcionamiento actual de la ‘app’:

Today I outlined the monetization strategy of Telegram. It will allow us to remain independent and stay true to our values for decades to come – https://t.co/58h4PXxman

— Pavel Durov (@durov) December 23, 2020