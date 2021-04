WhatsApp sigue trabajando por tener una aplicación más moderna e interesante. En esta ocasión, como lo dijo Wabetainfo, esta novedad de la ‘app’ estará disponible en las actualizaciones beta.

Específicamente, el avance les dará la oportunidad a las personas de tener una vista previa más grande, en la que puedan visualizar más detalles de un archivo que haya sido enviado.

(Vea también: Significado real de los corazones que envían por WhatsApp, para que no mande el equivocado)

En la siguiente fotografía, tomada de la página de Wabetainfo, se podrá ver el cambio mencionado (parte derecha), en comparación con lo que los usuarios encuentran frecuentemente (parte izquierda):

El medio citado señaló que la función está habilitada en los dos sistemas operativos, pero indicando nuevamente que solo es para las versiones beta. Inicialmente, esto solo se había confirmado para iOS, pero, en seguida, se hizo lo propio con Android.

Esta fue la publicación que hizo Wabetainfo en su cuenta de Twitter:

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.8.1: what’s new?

WhatsApp is releasing the feature to show a larger media preview in chat bubbles for Android today, enabled for iOS beta testers too a few hours ago.https://t.co/hzcmeX2l6m

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 5, 2021