Según WabetaInfo, WhatsApp (que tiene un truco transparente) “está trabajando en tres velocidades de reproducción diferentes para mensajes de voz”. Las posibilidades que se mencionaron para aumentar la rapidez de los audios son: ‘1.0 X’, ‘1.5 X’ y ‘2.0 X’, siendo esta última la opción la más veloz.

En la siguiente publicación, de la cuenta de Twitter de WabetaInfo, podrá ver las imágenes que serían los adelantos de la herramienta:

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.

More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021