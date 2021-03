WhatsApp, que lanzó recientemente una actualización, manifestó que tendrá nuevas funciones y mejoras para iPhone. No obstante, confirmó que los dispositivos más antiguos no podrán contar más con la aplicación.

La compañía, igualmente, señaló que las personas que tienen celulares con iOS 9 podrán seguir usando la versión antigua de la aplicación, pero perderán varias funcionalidades con el paso del tiempo.

WhatsApp, que pertenece a Mark Zuckerberg, sufrió una fuerte caída a nivel mundial el pasado viernes. Los servicios de la aplicación de mensajería instantánea se restablecieron después de 45 minutos.

Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown

— WhatsApp (@WhatsApp) March 19, 2021