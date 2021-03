green

En el caso del aplicativo de mensajería, que dejará de funcionar en algunos iPhone, los expertos siguen haciendo actualizaciones en su sistema para darle una mejor experiencia a sus usuarios y, de paso, para reducir la migración de personas a Telegram.

WhatsApp incluye reacciones de Facebook a los chats

Uno de los cambios más recientes que ha tenido WhatsApp se ha hecho en la interfaz web —que ahora tiene videollamadas—; allí los ingenieros quisieron probar cómo reciben las personas el uso de las mismas reacciones que tiene Facebook, entre las que están: me gusta, me enorgullece, me encanta, risa, ¡yuju!, sorpresa, tristeza y enfado.

La herramienta estará habilitada sobre cada mensaje que reciba el usuario y podrá usarla del mismo modo en que lo hace en la red social, según sea el caso.

Truco para activar las reacciones de Facebook en WhatsApp Web

Para tener esta nueva herramienta de la aplicación —que pronto tendrá cambios en sus audios—, lo primero que debe tener es su computador cerca, luego: