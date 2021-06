green

Se trata de un encriptado, explicó Wabetainfo. La información proporcionada indica que WhatsApp mejorará la privacidad de las copias de seguridad con la visualización de una clave de cifrado.

Wabetainfo explicó que la ‘app’ “aclara que la clave del cifrado solo puede contener dígitos numéricos y letras minúsculas entre la ‘a’ y la ‘f’“. A continuación encontrará una imagen que compartió el portal especializado en WhatsApp:

El objetivo de esta herramienta es proteger el acceso a la información almacenada a través de una serie de dígitos que no se compartirán con WhatsApp, Facebook, Google o Apple.

(Vea también: El verdadero significado de los emojis de los monos de WhatsApp; pocos lo conocen)

Igualmente, la aplicación de mensajería instantánea añadió que la opción estará disponible para usuarios de los sistemas operativos Android y iOS. No obstante, esta opción aún no está habilitada y se espera que se estrene en futuras actualizaciones; usualmente, los usuarios de versiones beta son los primeros en probar este tipo de novedades.

Xataka Móvil ya había hablado sobre este tema hace un par de meses y también coincidió en que la contraseña no iba a ser compartida; por ello, el medio afirmó que es fundamental no perderla porque no se podría recuperar.

Novedades de WhatsApp

Recientemente se conocieron algunas novedades de la aplicación que llegarán en futuras versiones. Entre las más importantes se destacan el ‘modo desaparición’, la autodestrucción de fotografías y la función ‘multidispositivo’.

Igualmente, estas no serían las únicas funciones que WhatsApp estaría trabajando, sino que también la aplicación probaría una nueva opción de verificación a través de una llamada automática, que es realizada por la aplicación.