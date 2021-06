WhatsApp continúa buscando mejorar su interfaz y diferentes opciones para que sus usuarios logren una mejor experiencia mientras navegan en la ‘app’. Por ello, desde hace algunas semanas se viene rumorando la intención de la aplicación, propiedad de Facebook, por incluir una especie de rectificación en los audios.

Según Wabetainfo, portal que publicó la información, se trata de una función que les permitirá a las personas escuchar las notas de voz antes de que sean enviadas y constatar que el contenido y el estilo de la nota sean correctos.

Esta fue la publicación que hizo Wabetainfo en su cuenta de Twitter, en donde especificó que esta característica estará oficialmente disponible en futuras actualizaciones:

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.12.7: what’s new?

WhatsApp is working on the possibility to listen to a voice message before sending it.

This feature will be officially available in a future update.https://t.co/TQo5hEvhLA

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 4, 2021