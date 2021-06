La información fue confirmada por Wabetainfo, medio especializado en la ‘app’, que se contactó con Will Cathcart, director de WhatsApp y Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Los empresarios le confirmaron al portal que los usuarios tendrán disponibles, en los próximos meses, algunas herramientas. Esta fue su publicación en Twitter:

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021