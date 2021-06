green

Las definiciones de los emojis se han convertido en aspectos relevantes que los usuarios de redes sociales exploran con frecuencia, por lo menos así lo muestran las tendencias de búsqueda. Estas animaciones pueden representar coquetería, agradecimiento y, también, preocupación.

En esta ocasión se explicará cuáles son los significados de tres emojis que son frecuentemente usados en las conversaciones de los usuarios de WhatsApp: los monos que se tapan la boca, los ojos y las orejas.

(Vea también: WhatsApp y el significado de los dedos que se señalan, para que no falle)

Emojis de los monos que se tapan la boca, los ojos y las orejas

Para sorpresa de muchos, como lo dice Emojipedia, portal que trata de explicar estas animaciones, los tres monos “representan el proverbio de no ve el mal, no oye el mal, no habla del mal, interpretado con frecuencia como un llamado a la discreción o la ignorancia deliberada”.

Esta misma versión es ratificada por la BBC, medio que citó al desarrollador australiano de ‘software’ Jeremy Burge, fundador de Emojipedia, quien mencionó que el proverbio es de origen japonés y los monos se inspiran en unas esculturas del templo sintoísta.

Igualmente, los medios dicen que estos son usados para expresar asombro e incredulidad:

Mono que se tapa las orejas: forma para decir que no se cree lo que se está escuchando.

forma para decir que no se cree lo que se está escuchando. Mono que se tapa los ojos: manera de comentar que no se cree lo que se está viendo.

manera de comentar que no se cree lo que se está viendo. Mono que se tapa la boca: expresión que simboliza que alguien no puede creer lo que acaba de decir.

Estos significados hacen parte de las curiosidades de estas animaciones, como la del corazón amarillo, que tiene una razón para no ser usado.