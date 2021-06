Se trata de una opción de seguridad, de la cual ya se venía hablando, pero no se conocían muchas de sus características. Según explicó Wabetainfo, la función fue nombrada como ‘flash calls’, estará disponible en una futura actualización y solo será habilitada en Android.

(Vea también: WhatsApp prepara nuevas funciones; la forma de ver fotografías ya no será la misma)

Esta fue la publicación en Twitter del portal especializado en la ‘app’, propiedad de Facebook:

📞 WhatsApp is developing flash calls on WhatsApp for Android!

An automatic verification method over call is under development!https://t.co/9K8D2j55Bb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 6, 2021