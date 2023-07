Este miércoles 5 de julio en la noche, Meta, compañía madre de Facebook e Instagram, lanzó una nueva red social, la cual promete competirle a Twitter debido a sus características similares, la forma de construir comunidades y el cómo se podrá interactuar acerca de diferentes temas.

Fue el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien anunció el lanzamiento a través de sus redes sociales y, apenas se pudo descargar, levantó toda clase de comentarios, comenzando por Elon Musk, dueño de Twitter, ya que sí hay muchas similitudes en cuanto a la interfaz, la forma de interactuar y demás.

Además, la aplicación tiene con unas normas y condiciones que incluso podrían afectar la cuenta de Instagram, ya que están conectadas directamente y trabajan de la mano.

De hecho, esta conexión entre aplicaciones le abrió la puerta a otro término informático poco conocido, que ya lleva más de un año funcionando, y que se estima que Threads sea la aplicación que lo lidere: Fediverso.

El Fediverso es una red de aplicaciones que se conectarán, incluso si son manejadas por operadores diferentes a Meta, para compartir contenido, imágenes y más de forma directa y sin intermediarios.

Es decir, que los usuarios que están en Facebook, Instagram o WhatsApp, las aplicaciones más grandes de Meta, puedan interactuar con otras que no estén en este universo, siempre y cuando estén incluidas en el Fediverso.

Por lo pronto, Meta no ha dicho qué aplicaciones estarán dentro de este universo interconectado, pero los usuarios esperan que haya varias de las más famosas como TikTok y Snapchat, aunque al ser competencia directa se ve difícil de lograr.

Lo que sí es cierto es que hay una, que es la que hasta ahora había promovido más este sistema, y es Mastodon, “una red social de microblogging con una estética y funciones parecidas a las de Twitter. No está controlada por una única empresa o servidor, sino que funciona utilizando una federación descentralizada de servidores”, según publicó Xataka.

Debido al parecido que mostró esta red social con Twitter, las personas que más se han pronunciado al respecto son Elon Musk, actual dueño de la red social del pájaro azul, y Jack Dorsey, creador, e, incluso, por redes sociales ha circulado una carta con la que se informa que van a demandar a Meta por este hecho.

JUST IN:

Twitter is threatening to sue Facebook $META over its new Twitter Clone – Semafor pic.twitter.com/o3LZrLfm3v

— Evan (@StockMKTNewz) July 6, 2023