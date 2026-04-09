El auge de las estafas digitales tiene en alerta a expertos en ciberseguridad y autoridades, especialmente por una técnica que cada vez gana más terreno: el ‘spoofing’, una modalidad de suplantación de identidad que puede dejar a una persona sin dinero en cuestión de segundos.

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De acuerdo con entidades financieras, este tipo de fraude consiste en que los delincuentes se hacen pasar por una persona o institución confiable —como un banco— para engañar a la víctima y obtener sus datos personales o bancarios.

¿Cómo funciona el ‘spoofing’ y por qué es tan efectivo?

El ‘spoofing’ no es un solo método, sino un conjunto de técnicas. Puede presentarse a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o incluso páginas web falsas.

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El objetivo siempre es el mismo: ganarse la confianza de la víctima para que entregue información sensible como contraseñas, códigos de verificación o datos de tarjetas.

Por ejemplo, uno de los casos más comunes ocurre cuando una persona recibe una llamada aparentemente del banco. El número que aparece en pantalla parece legítimo, pero en realidad ha sido falsificado. Durante la llamada, el estafador asegura que hay un problema con la cuenta y solicita datos para “verificar” la identidad.

También son frecuentes los mensajes de texto o correos electrónicos con enlaces que redirigen a páginas falsas que imitan a la perfección sitios oficiales.

¿Cuál es el riesgo?

Expertos advierten que el peligro del ‘spoofing’ radica en su rapidez y efectividad. Una vez que el delincuente obtiene los datos necesarios, puede hacer transferencias o compras casi de inmediato.

De hecho, análisis de ciberseguridad señalan que este tipo de estafas puede derivar en el robo total de fondos en cuestión de segundos, convirtiendo un simple descuido en una pérdida económica grave.

El problema se agrava porque muchas de estas operaciones se hacen con credenciales legítimas, lo que dificulta su reversión por parte de los bancos.

En Colombia, una alta proporción de ciudadanos ha experimentado algún tipo de ataque en línea, incluyendo intentos de fraude o robo de identidad digital.

Además, autoridades y organismos de seguridad han alertado recientemente sobre el incremento de estas estafas, especialmente en temporadas donde hay más actividad digital, como pagos, declaraciones o transacciones en línea.

¿Por qué tantas personas caen en estas estafas?

El éxito del ‘spoofing’ se basa en la ingeniería social, es decir, en manipular psicológicamente a las víctimas. Los delincuentes suelen generar urgencia o miedo, asegurando que hay un problema con la cuenta o una transacción sospechosa.

Esto lleva a que las personas actúen sin verificar la información, entregando datos sensibles sin darse cuenta del engaño. Además, la sofisticación de estas técnicas ha aumentado. Hoy en día, los mensajes, llamadas y páginas falsas pueden ser prácticamente indistinguibles de las originales.

Recomendaciones clave para no caer en ‘spoofing’

Ante este panorama, expertos y entidades financieras coinciden en varias recomendaciones fundamentales:

Nunca compartir contraseñas, códigos o datos bancarios

Desconfiar de llamadas o mensajes que generen urgencia

No hacer clic en enlaces sospechosos

Verificar directamente con el banco usando canales oficiales

Recordar que ninguna entidad solicita información confidencial por teléfono o SMS

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