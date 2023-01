Sus siglas traducen Notices to Airmen y es una herramienta informática desarrollada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para informar a los pilotos de los cambios y condiciones relacionadas con los vuelos en todo el mundo.

El Sistema Informático NOTAM también proporciona información sobre los aeródromos, pistas, torres de control, y otros detalles importantes para los pilotos; datos que son proporcionados de forma regular para asegurar que los pilotos estén siempre al tanto de los cambios en la situación de los vuelos.

El sistema proporciona información sobre el estado de los aeropuertos, la navegación aérea, los peligros meteorológicos y otras facilidades.

Por eso, el presidente Joe Biden le ordenó al Departamento de Transporte que investigara las causas del fallo, mientras que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, tuiteó que la Administración Federal de Aviación (FAA) “está trabajando para resolver este problema de manera rápida y segura para que el tráfico aéreo pueda reanudar las operaciones normales”.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023