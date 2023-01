Las autoridades estadounidenses indicaron que las operaciones aéreas de este 11 de enero se frenaban en ese país por cuenta de fallas en la computadora central que orienta a los pilotos en espacio aéreo de la nación norteamericana.

Este es el comunicado de la FAA:

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023