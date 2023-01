Una avería informática obligó este miércoles al regulador de aviación civil de Estados Unidos (FAA) a suspender temporalmente los vuelos domésticos, lo que provocó retrasos generalizados.

La falla, que comenzó el martes por la noche, afectó a un sistema de información crucial para pilotos y tripulaciones. “Continuamos investigando la causa”, aseguró la FAA.

Cleared Update No. 2 for all stakeholders: ⁰⁰The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage. ⁰⁰While some functions are beginning to come back on line, National Airspace System operations remain limited.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023