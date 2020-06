Por ejemplo, Laura Kate Dale, experta independiente de videojuegos, dijo que Sony hizo lo que necesitaba en el evento de presentación de la nueva PlayStation 5 mostrando una hora de juegos con secuelas de títulos y presentando nuevas franquicias, según la BBC.

También afirma que las opiniones están divididas entre quienes les gusta o no la apariencia de la consola y que se dejaron por fuera detalles clave como el precio y la fecha de lanzamiento, aunque ya hay algunas filtraciones y especulaciones de estos temas.

Para Marc Cieslak, periodista de BBC Click, la nueva PS5 en lugar de ser un salto a la nueva tecnología, parece construirse en torno a muchas mejoras que se enfocaron en diferentes áreas como el audio, con sonido 3D, y en la respuesta táctil del control.

El especialista incluso dijo que más allá de mejores imágenes y tiempos de carga más rápidos, en términos de juegos, es más de lo mismo pero con mejores gráficos, agregó el mismo medio.

El analista Stephen Tolilo también se refirió a los juegos en su cuenta de Twitter y dijo que hay que tener en cuenta que no todos estarán disponibles el primer día, incluso para algunos no hay fecha de lanzamiento.

Reality check time. It's fun to see new games, but remember that they won't all be available on day one and not everything you see in a showcase is really exclusive (GTA V port is also coming to Series X, for example, RE Village is coming to Series X and Steam).

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 11, 2020