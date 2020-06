Los anuncios se enfocaron en todos los juegos que están en proceso de desarrollo para la consola y también del tan esperado aspecto que tendrá la nueva PlayStation 5.

Sin embargo, expertos ya especulan respecto a una de las mayores incógnitas, el precio. Incluso, horas antes del evento usuarios en Twitter publicaron una supuesta filtración en la página de compra de Amazon donde se podía ver el costo de la PS5.

Un usuario compartió capturas de pantalla en su cuenta, donde la nueva consola costaba 600 euros, unos 680 dólares que corresponde aproximadamente a 2.547.00 pesos colombianos.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020