En el lanzamiento no se hicieron los anuncios esperados, pero sí se dio un primer vistazo de la familia PS5.

Entre las características más importantes se destaca un cambio en el color y también la llegada de laPlayStation 5 en dos versiones diferentes, una con disco y otra con edición digital sin unidad de disco óptico.

Se mostró la nueva imagen que tendrán las consolas, el control, la cámara HD y los audífonos remotos Pulse 3D.

El control también trae cambios importantes que ya se habían anunciado, por ejemplo la retroalimentación háptica, ese el nombre que le han puesto a las vibraciones relacionadas con la interfaz, y los nuevos gatillos (L2 y R2) que se pueden ajustar para diferentes efectos en los juegos.

También decidieron suprimir el botón ‘Share’ que se ubicaba en el centro de mando del DualShock 4 (el control de la PS4) y ahora esta función forma parte de una herramienta nueva llamada ‘Create’.

…and here it is. Thanks for watching! #PS5 pic.twitter.com/pOzHc31X3G

— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020