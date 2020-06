Usuarios en Twitter adaptaron objetos que tienen en el hogar para que se parecieran a la nueva PlayStation 5. En este caso adaptaron un modem con 2 hojas a los lados para imitar los colores de la consola.

Got the #PS5 early 😍😍😍 pic.twitter.com/eo2PaNWMFt

Ni siquiera el sumo pontífice se salvó de las redes sociales y le pusieron la nueva consola en la cabeza, asemejándola con la mitra que es característica en la vestimenta del Papa.

También es innegable el parecido que tiene los colores y la forma a primera vista con este artefacto para el aire. Incluso algunos publicaron en Mercado Libre la venta falsa de la PS5 con imágenes fraudulentas.

Vendo @PlayStation 5 edición pro plus 8k, si no sabe de consolas no opine #PlayStation5 pic.twitter.com/wuTOScfq7B

— Glenn Simanco☆ (@glennsimanco) June 12, 2020