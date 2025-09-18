El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia presentó una iniciativa educativa que está permitiendo a miles de ciudadanos mejorar sus habilidades técnicas mediante una variedad de cursos gratuitos en modalidad online.

La oferta, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2025, despertó un gran interés entre quienes buscan reconvertir su perfil profesional.

“Los cursos, diseñados en alianza con empresas y organizaciones reconocidas a nivel mundial, ofrecen rutas de formación en áreas altamente demandadas por el mercado laboral”, indicó esa cartera en un comunicado, de acuerdo con Blu Radio.

¿Qué cursos gratis ofrece MinTIC en Colombia?

En este sentido, se establecieron alianzas estratégicas con empresas tecnológicas de alcance global como Google, Microsoft, IBM, Huawei, Oracle y Cisco, lo que asegura contenido actualizado y con respaldo internacional.

La propuesta incluye los siguientes cursos virtuales:

Programación

Inteligencia artificial (IA)

Ciberseguridad

Computación en la nube

Analítica de datos

Geotecnología

Creación de páginas web.

Entre otras áreas de formación tecnológica.

¿Cómo inscribirse a cursos gratuitos ofrecidos por MinTIC?

Los interesados deben tener más de 14 años y contar con acceso a internet. La formación ofrecida también se canaliza mediante AvanzaTEC, una plataforma que dispone de más de 50 cursos en áreas clave para la empleabilidad en un mercado cada vez más digital y competitivo.

“El programa representa una oportunidad única para acceder a formación gratuita en las competencias más demandadas por el mercado laboral global, asegurando que el talento colombiano esté preparado para los desafíos de la economía digital”, concluyó al respecto el ministerio.

De manera complementaria, el MinTIC abrió la convocatoria Talento GovTech, que brinda formación en tecnologías digitales hasta diciembre de 2025. Está disponible para cualquier colombiano mayor de 14 años y se dicta a través de la plataforma oficial del gobierno.

Con este plan, el MinTIC busca fortalecer técnicamente a quienes requieren nuevas oportunidades en un entorno con creciente demanda de competencias tecnológicas avanzadas. Una ventaja significativa de la propuesta es que no exige experiencia previa.

¿Cómo se transformó el mercado laboral colombiano en la era digital?

La transformación digital en Colombia mostró un crecimiento sostenido en los últimos años. Sectores como la economía digital y el emprendimiento tecnológico aportaron un 6,1 % del PIB en 2020, cifra en ascenso. F

Estos cursos del MinTIC ofrecen una respuesta a las necesidades de un mercado laboral exigente y en constante evolución, al mismo tiempo que impulsan la formación de nuevos profesionales con capacidades estratégicas para el futuro.

