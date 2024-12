Ha surgido una supuesta filtración desde Apple que mostraría el nuevo modelo de iPhone en el que estaría trabajando la compañía y que promete revolucionar los dispositivos hacia una nueva era.

Según imágenes filtradas por varios medios especializados, uno de los grandes cambios que tendrá el iPhone 17 será su diseño físico, que no cambia desde 2019 con los modelos Pro de la marca y promete ser más delgados a comparación de versiones anteriores.

(Vea también: Así es la nueva iMac de Apple con chip M4: características y modernas funciones)

En la cuenta de X de Apple Hub (@theapplehub), que publica novedades de Apple, muestran en una foto cómo la distribución de las cámaras se modificara y ya no se verán los lentes dispuestos en triángulo, como los tienen todos los modelos hasta el momento.

Se venderían cuatro tipos de iPhone 17: iPhone 17 Slim, iPhone 17 estándar, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, dando fin a las referencias Plus que antes distinguían un modelo estándar con uno más avanzado, sin llegar a tener las especificaciones de un Pro.

La revista GQ recogió que las baterías de los nuevos celulares serán más fáciles de extraer adaptando la misma tecnología que utilizó Apple con los modelos 16 y 16 Plus, que llevan un adhesivo que se puede aflojar con una herramienta eléctrica de bajo voltaje.

Otras de las novedades que tendrán los iPhone 17 serán las cámaras, una de las integraciones favoritas de los compradores. Se cree que los lentes, además de cambiar su distribución, también tendrán un cambio en los megapíxeles. Para la cámara frontal aumentaría de 12 a 24 megapíxeles, brindando imágenes más nítidas, señaló el medio citado.

How do you feel about this rumored iPhone 17 Pro design?

Part-metal, part-glass design pic.twitter.com/G7hidbjsLx

— Apple Hub (@theapplehub) December 14, 2024